نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق برشلونة الفوز أمام نظيره فريق إشبيلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بهدف نظيف وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما تجمد رصيد فريق إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز فريق برشلونة أمام نظيره فريق إشبيلية:-

1- برشلونة 20 نقطة

2- جيرونا 19 نقطة

3- ريال مدريد 18 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 14 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

6- ريال سوسييداد 12 نقطة

7- رايو فاليكانو 11 نقطة

8- فالنسيا 10 نقاط

9- قاديش 9 نقاط

10- ريال بيتيس 9 نقاط

11- خيتافي 8 نقاط

12- إشبيلية 7 نقاط

13- أوساسونا 7 نقاط

14- فياريال 7 نقاط

15-ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

16- ريال مايوركا 6 نقاط

17- سيلتا فيجو 5 نقاط

18- لاس بالماس 5 نقاط

19- غرناطة 4 نقاط

20- ألميريا نقطتين