نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تشكيل القارس الأبيض لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرتا سولار الجيبوتي ضيفا مساء اليوم السبت على منافسه الزمالك ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة صادمة بهدفين نظيفين أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.