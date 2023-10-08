نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة كريم فؤاد في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن كريم فؤاد لاعب الفريق تعرض لشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته في أحد التدريبات.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الجارية للتخلص من الإصابة.

وفاز الأهلي مساء اليوم الأحد على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في المباراة القادمة يوم 20 أكتوبر في تنزانيا في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الإفريقي.