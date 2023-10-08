نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثية رقم 17.. كولر يواصل أرقامه القياسية مع الأهلي بعد 65 مباراة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأول الكروي بنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

17 ثلاثية لكولر مع الأهلى

وحيث حقق المدرب السويسري مارسيل كولر الفوز بثلاثية في 17 مباراة خلال الـ65 مباراة التى قاد فيها الفريق الأحمر في جميع البطولات وهم كالتالي:

1- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023

1- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023

2- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري المصري موسم 2022-2023

3- الاهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري المصري موسم 2022-2023



4-الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2021-2022

5- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري موسم 2022-2023

6- الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

7-الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري موسم 2022-2023

8-الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023

9-الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023

10-الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري موسم 2022-2023

11-الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري موسم 2022-2023

12-الأهلي 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023

13- الأهلي 3-0 حرس الحدود الجولة السادسة عشر بالدوري المصري موسم 2022-2023

14- الأهلي 3-0 البنك الأهلي الجولة الثانية والثلاثين بالدوري المصري موسم 2022-2023

15- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

16- الأهلي 3-0 إنبي نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2023/2022.

17_ الأهلي 3-1 الاسماعيلي الجولة الثالثة من بطولة الدوري 2022/2023.