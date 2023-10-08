نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول توضيح رسمي من الأهلي لإصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن طبيعة إصابة لاعب الفريق إمام عاشور التي تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي.



وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن إمام عاشور تعرض لكدمة قوية في أسفل الساق خلال مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.



تشخيص إصابة إمام عاشور

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "احب أطمئنكم على إمام عاشور، إمام تعرض لإصابة في أسفل الساق ومدة الغياب من 7-10 أيام".



وأضاف طبيب الأهلي بأن إمام عاشور خضع للأشعة، ومن المقرر أن يغيب عن الفريق من الفترة 7-10 أيام، وبدأ في تلقي العلاج على الفور عقب نهاية المباراة.