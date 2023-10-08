نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يخاطب الأهلي لتحديد موقف إمام عاشور من الانضمام لمعسكر فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، مع نظيره في الأهلي لمعرفة تشخيص إصابة إمام عاشور ومدة غيابه، بالفترة المقبلة.

هل يتم استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر؟

وجاء تواصل أبو العلا، من أجل تحديد موقف اللاعب، قبل اتخاذ قرار باستبعاده من معسكر منتخب مصر المقبل.

وطلب الجهاز الطبي في المنتخب التقرير الطبي لحالة إمام عاشور لتسليمها للمدير الفني روي فيتوريا قبل انطلاق معسكر المنتخب غدا.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل، بعدما خضع للأشعة، مشيرا إلى أن مدة الغياب من 7 إلى 10 أيام.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحا أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة، وتم الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.