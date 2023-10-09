نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الإسماعيلي بعد الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أمام نظيره فريق الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي،إن فريقه قدم مبارة جيدة أمام الأهلى لافتًا إلى أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص ولم يحالفهم التوفيق.

وأكد إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن النادى الأهلى حسم المباراة بخبراته لافتًا إلى أن لاعبى الإسماعيلى ينقصهم فقط الانسجام والتأقلم.

وأشار المدرب العام للإسماعيلى إلى أن الإسماعيلى يمتلك مجموعة كبيرة من الناشئين لديهم مهارات عالية ولكن ينقصهم الخبرات من أجل الانضمام للفريق الأول مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد منحهم الفرصة من قبل إيهاب جلال المدير الفنى.

وأوضح إبراهيم أن مجلس الإسماعيلى يسعى جاهدا لحل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادى مؤكدًا أن هذه المشاكل ليس وليدة اليوم ولكنها منذ فترة طويلة وتحتاج إلى وقت من أجل إسدال الستار عليها.

ولفت حمد إبراهيم إلى أن خامة اللاعبين الناشئين فى النادى مبشرة للغاية،ولكنهم يحتاجون إلى الثقة والحصول على فرصة لإثبات ذاتهم للظهور بشكل أساسى مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وبرر حمد إبراهيم تصرف عبر الرحمن مجدى تجاه الطفل فى مباراة الأهلى مؤكدًا أنه تعرض للاستفزار ولكنه فى النهاية اعتذر للطفل لأنه شخص خلوق ومحترم.