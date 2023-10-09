نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طرده أوسوريو".. الزمالك يقرر رحيل الصفقة المضروبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي الزمالك الحالية، في حسم مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتسعى إدارة الزمالك الحالية، في الخروج من الأزمات التي تضرب الفريق مؤخرا، والتي كانت سببا رئيسيا في تراجع مستوى الأداء والنتائج.



- حقيقة رحيل أكينولا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن المهاجم البنيني سامسون أكينولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريب من الرحيل إلى بلدية المحلة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بلدية المحلة يرغب في الحصول على خدمات اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة، وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله، من أجل الحصول على دقائق لعب".

ونجح الفارس الأبيض في خطف فوزا مثيرا بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024 عقب تخطي عقبة منافسه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.