نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لكأس العالم للأندية.. الأهلي يجهز مفاجأة سارة لجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لدعم ملف الجماهير بشكل كبير في الفترة القادمة، في ظل استعداد الفارس الأحمر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويواجه بطل إفريقيا في أولى مباريات المونديال، مع الفائز من المباراة الافتتاحية بين أوكلاند سيتي واتحاد جدة (ممثل البلد المضيف).

- الأهلي يدرس تنظبم رحلات للجماهير

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نسبة جماهير النادي الأهلي في أولى مباريات الفريق في مونديال الأندية تصل إلى 20 ألف مقعد في ملعب الجوهرة".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تسلم الأهلي 10 آلاف تذكرة من الاتحاد الدولي لكرةالقدم "فيفا"، وهو نفس العدد الذي سيحصل عليه المنافس، والجماهير ستتواجد بكثافة".

وأردف أمير هشام: "الأهلي بدء في دراسة مقترح جدبد في الوقت الحالي مع إحدى شركات السياحة، تنظيم رحلات لجماهير الفريق، لحضور أولى مباريات الفريق، بكأس العالم للأندية".