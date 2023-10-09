نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في مفاوضات ريال بيتيس مع الأهلي لضم عمر سيد معوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، تطورات مفاوضات ريال بيتيس الإسباني للتعاقد مع عمر سيد معوض لاعب القلعة الحمراء.

وأوضح رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في مغالطات كتيرة جدًا، عمر بعد ما خرج من العمليات يشوف في السوشيال ميديا أكاذيب زي ما بيقولوا إن مفيش عروض جات للاعب وإن أبوه عايز يطلعه فري".

وتابع: "الناس في ريال بيتيس مهتمين بعمر جدا بعد ما شافوا الفيديوهات وتابعوه هنا، وسيد معوض قال لريال بيتيس لازم اللاعب يخرج عن طريق الأهلي".

واختتم: "في مفاوضات متقدمة بين ريال بيتيس والأهلي وفي حاجات والنادي الإسباني قدم عرضا للأهلي يوم إصابة عمر سيد معوض وسيد معوض مصمم إن عمر ميخرجش غير من الأهلي".