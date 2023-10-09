نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويدار: موديست يتعرض للظلم مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، أن أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يتعرض للظلم تحت قيادة مدربه مارسيل كولر.

وأشار دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر بيظلم موديست بإنه يدفع بيه وهو مش جاهز بدنيًا".

واختتم: "لازم نحكم على موديست بعد 8 ماتشات ولما يكون جاهز بدنيًا".

جدير بالذكر أن أنتوني موديست كان قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك موديست في فوز الأهلي على الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصل على أقل تقييم في اللقاء.