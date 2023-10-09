نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يتغنى بـ حسين الشحات بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بـ حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد فوز الأحمر على الإسماعيلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إيهاب جلال عامر بالاعتماد على نفس تشكيل لقاء الاتحاد أمام الأهلي".

وتابع: "حسين الشحات في أفضل حالاته مع الأهلي وكوكا مشروع جيد للغاية".

وواصل: "الدفاع المتقدم من جانب فريق الإسماعيلي كان سيئا في ظل عدم الضغط على لاعبي الأهلي".

واختتم: "لا يمكن لاعب دولي بحجم حمدي النقاز يقف بهذا الشكل الخاطئ في هدف حسين الشحات وأساسيات وخبرات المدافع لم تكن موجودة عند النقاز في هذه الوقفة".