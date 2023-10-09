نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: أي فريق سيعاني أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره فريق الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الإسماعيلي يمتلك مجموعة شابة من العناصر المميزة، وإيهاب جلال المدير الفني يتعامل بشكل جيد في التعامل معهم، لكنه أخطأ في لقاء الأهلي، وكان عليه إغلاق المساحات والدفاع بشكل أفضل، لكنه واجه خصم قوي بحجم الأهلي الذي يعيش في فترة جيدة تحت كولر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي أصبح متميز هجوميًا في الأطراف واللعب في العمق، والهدف الأول جاء بعد تمريرات جيدة وحسين الشحات اخترق وسدد بشكل رائع وارتدت لبيرسي تاو الذي أسكنها الشباك محرزا واحد من أفضل الأهداف، والتحركات دون كرة هي سر تفوق المارد الأحمر، الذي استحق الفوز بأقل مجهود".

وأضاف: "كان من الأفضل مشاركة مروان عطية بدلا من إمام عاشور، ولكن لا أعرف ماذا يفكر كولر، المدرب يعطي اللاعبين فرص للمشاركة، وخروج إمام أثر على الأهلي بكل تأكيد، والإسماعيلي سيطر وسط الملعب، وأكرم توفيق سيلعب في وسط الملعب عندما يشارك في المباريات، وكولر لديه قناعة كبيرة بـ طاهر، وهو لاعب تكتيكي، ويجرى كثيرا في الملعب".

وواصل: "هناك بعض الحكام تتعامل بكبرياء مع بعض الحالات، وهو ما ظهر في أكثر من لعبة خلال الموسم الحالي وآخرها طرد محمد عواد في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، وننتظر من لجنة الحكام تصحيح الأخطاء وتعديل المسار، لكن أوسوريو يرتكب أخطاء فنية كثيرة في الزمالك منذ بداية الموسم".