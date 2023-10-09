نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: أحمد نبيل كوكا لاعب كبير ويستحق الانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أسامة حسن مدافع نادي الزمالك السابق، أن أحمد نبيل كوكا لاعب جيد ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، ويمتلك شخصية جيدة.

وأوضح أن روح لاعبي الفريق الأبيض كانت جيدة أمام البنك الأهلي وتمكن الفريق من تحقيق النقاط الثلاث بفضل الفوارق الفنية، لكن الزمالك سيعاني في بعض المباريات حال تعرض أحد اللاعبين مثل زيزو للإصابة.

وقال حسن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج لصفقات تصنع الفارق، وخوان أوسوريو المدير الفني يواصل عناده في عدم ثبات تشكيل الفريق، قد يكون لديه رؤية لا نستطيع فهمها، هو يعلم قدرات اللاعبين، والفريق يعاني من أزمة في البدلاء، لا يوجد دكة قوية، هناك ظلم وعدم توفيق من جانب الحكام خلال لقاءات الزمالك".

وأضاف: "في المباريات الأخيرة، الزمالك يخوض المباريات وهو شبه خاسر، لكن لا يجب وضع عبئ عليهم من جانب الحكام أيضًا، هناك عناد أيضا بعد اللجوء للفار في بعض الحالات مثل كرة محمد عواد وكريم بامبو، والعناد ليس مطلوب في كرة القدم، في كرة ركلة الجزاء وجد أن لمسة اليد من الخارج، بينما في لعبة الطرد رفض التراجع عن قراره".

وواصل: "شيكابالا يقوم بدور كبير داخل الزمالك في ظل الأزمات التي تحيط بالنادي، وهو الوحيد الذي يحافظ على الفريق وشعبية الزمالك وأسعد الجماهير بهدف الفوز، وهو (شايل هم الفرقة)، فهو يقوم بدور الرمز والمثل الأعلى، وعلاقته جيدة مع زملائه كما أنه يدعم اللاعبين الصاعدين".

وزاد: "لقطة المثلوثي مع شيكابالا عفوية للغاية، وهي طبيعية بعد الفرحة الكبيرة بالفوز بالنقاط الثلاث".

وختم حديثه قائلا: "احمد نبيل كوكا لاعب جيد ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، ويمتلك شخصية جيدة، ولاعب مميز ولا يخاف من المباريات الكبرى، ومكسب للأهلي في المستقبل، ولا فرق بينه وبين مروان عطية، وهي المشكلة التي يعاني منها الزمالك لو جلس زيزو أو استبعد لأي شئ يتأثر الفريق، نعاني من غياب البدائل داخل الفريق الأبيض".