نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب فرق دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب دوري نايل موسم 2023-2024، بعد انتهاء الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب فرق دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة
وفاز النادي الأهلي على نظيره النادي الإسماعيلي بنتيجة 3 - 1، على ستاد برج العرب، بينما تألق بيراميدز على نظيره إنبي بهدف نظيف في ختام الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، ويأتي باقي الترتيب كالآتي:
1- فيوتشر- 9 نقاط.
2-سموحة- 7 نقاط.
3- زد- 7 نقاط.
4- بيراميدز- 7 نقاط.
5- الأهلي- 6 نقاط. (له مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا من الجولة الثانية).
6- المصري- 6 نقاط.
7- الزمالك- 5 نقاط.
8- بلدية المحلة- 4 نقاط.
9- طلائع الجيش- 4 نقاط.
10- الاتحاد السكندري- 4 نقاط.
11- الإسماعيلي- 3 نقاط.
12- الداخلية- 3 نقاط.
13- الجونة- نقطتين.
14- سيراميكا كليوباترا- نقطة وحيدة.
15- انبي- نقطة وحيدة.
16- المقاولون العرب- نقطة وحيدة.
17- فاركو- نقطة وحيدة.
18- البنك الأهلي- دون رصيد من النقاط.
وتبدأ مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل، بمباراة المصري أمام طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا والداخلية.