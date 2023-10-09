نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب فرق دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب دوري نايل موسم 2023-2024، بعد انتهاء الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب فرق دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة

وفاز النادي الأهلي على نظيره النادي الإسماعيلي بنتيجة 3 - 1، على ستاد برج العرب، بينما تألق بيراميدز على نظيره إنبي بهدف نظيف في ختام الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، ويأتي باقي الترتيب كالآتي:

1- فيوتشر- 9 نقاط.

2-سموحة- 7 نقاط.

3- زد- 7 نقاط.

4- بيراميدز- 7 نقاط.

5- الأهلي- 6 نقاط. (له مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا من الجولة الثانية).

6- المصري- 6 نقاط.

7- الزمالك- 5 نقاط.

8- بلدية المحلة- 4 نقاط.

9- طلائع الجيش- 4 نقاط.

10- الاتحاد السكندري- 4 نقاط.

11- الإسماعيلي- 3 نقاط.

12- الداخلية- 3 نقاط.

13- الجونة- نقطتين.

14- سيراميكا كليوباترا- نقطة وحيدة.

15- انبي- نقطة وحيدة.

16- المقاولون العرب- نقطة وحيدة.

17- فاركو- نقطة وحيدة.

18- البنك الأهلي- دون رصيد من النقاط.

وتبدأ مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل، بمباراة المصري أمام طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا والداخلية.

