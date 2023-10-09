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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر كثغرة في خط هجوم المارد الأحمر أمام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شبانة يعلق على مستوى موديست خلال مواجهة الاسماعيلي

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن اللاعب شارك في ٧٩ دقيقة أمام الدراويش دون تسجيل أو صناعة أي هدف، إضافة لعدم تسديد أي كرة على المرمى أو عمل أي كرات طولية أو التحامات هوائية.



وأختتم شبانة، أن جماهير الأهلي تنتظر من اللاعب ماهو أفضل من ذلك وظهوره في التقيمات الفنية بشكل أكثر ايجابية.

وحقق الأهلي فوزا هاما على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.