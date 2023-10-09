نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أداء موديست.. مهاجم دولي على أعتاب الأهلي مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة رعم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق.

وكشفت تقارير صحفية يونانية، أن بلال مظهر عبد الرحمن مهاجم فريق باناثينايكوس عرض على النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويمكن للاعب منتخب مصر للشباب التوقيع للأهلي مجانًا يناير المفبل، حيث من المنتظر انتهاء تعاقده مع النادي اليوناني بنهاية الموسم الجاري.

موديست ثغرة في هجوم الأهلي



قال الإعلامي محمد شبانة، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر كثغرة في خط هجوم المارد الأحمر أمام الاسماعيلي في المباراة التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن اللاعب شارك في ٧٩ دقيقة أمام الدراويش دون تسجيل أو صناعة أي هدف، إضافة لعدم تسديد أي كرة على المرمى أو عمل أي كرات طولية أو التحامات هوائية.