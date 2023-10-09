محمد عفيفي لـ "الفجر الرياضي": موديست عنده مشكلة.. وفشل في نيل ثقة الجماهير لهذا السبب

أحمد جودة - القاهرة - أداء المهاجم الفرنسي يفرض نفسه على الجميع

فرض أداء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة من دوري نايل نفسه على الجميع.

تصريحات عفيفي للفجر الرياضي

وقال المعلق الرياضي محمد عفيفي في تصريحات لـ "الفجر الرياضي": "الحكم فى ثلاث مباريات في استعجال".

ورغم إحراز موديست هدفًا مع الأهلي إلا إن جماهير المارد الأحمر، لم تبدي إعجابها بالصفقة الجديدة.

وأضاف قائلًا: "الواضح إن موديست لديه مشكلة فى الإعداد البدني لدخول اللاعب فورمة المباريات".

وأكمل: "واضح تأثير هذه المشكلة على مستواه الفنى بشكل عام".

وأتم عفيفي معلقًا على سبب عدم ثقة الجماهير: "لم يقدم موديست حتى الآن شيء ملفت يكسب به ثقة الجماهير".