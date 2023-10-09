نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول إجراء من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور خلال مواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، حقن إمام عاشور لاعب الفريق، بعد تعرضه للإصابة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية

وتعرض إمام عاشور للإصابة بقصبة الساق خلال لقاء الإسماعيلي ما تسبب في تورمها، حيث خضع للأشعة والتي أثبتت عدم وجود أي خطورة وأنها كدمة قوية فقط.

وجاء قرار الجهاز الطبي رغم عدم خطورة الإصابة، من تخليصه من تورم القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام للعودة من جديد إلى المباريات.

وحقق المارد الأحمر، الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

