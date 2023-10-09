نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إصابة كريم فؤاد وإمام عاشور ثنائي الأهلي.. وشيكابالا يدعم فلسطين والسعودية تنظم كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي أمام المصري في افتتاحية بطولة الدوري ونجح في تسجيل هدف، قبل أن يعود للمشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

عاجل.. شيكابالا يشارك في "طوفان الأقصى"

شارك محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، جمهوره في تعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين.

وقال لاعب منتخب مصر عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “المقاومة حق”.

أول إجراء من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور خلال مواجهة الإسماعيلي

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، حقن إمام عاشور لاعب الفريق، بعد تعرضه للإصابة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بقصبة الساق خلال لقاء الإسماعيلي ما تسبب في تورمها، حيث خضع للأشعة والتي أثبتت عدم وجود أي خطورة وأنها كدمة قوية فقط.

وجاء قرار الجهاز الطبي رغم عدم خطورة الإصابة، من تخليصه من تورم القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام للعودة من جديد إلى المباريات.

بعثة المنتخب المصري تصل إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهبطت الطائرة التي كانت تحمل عناصر المنتخب في مطار العين بالإمارات.

بعثة المنتخب المصري، ويستعد المنتخب لخوض مباراتين وديتين في معسكر أكتوبر الجاري أمام زامبيا والجزائر يومي الخميس والأثنين المقبلين والموافقين أيام 12 و16 أكتوبر على استاد هزاع بن زايد.

مفاجأة بشأن استضافة السعودية لكأس العالم 2034

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فأن السعودية ستحصل بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حق استضافة مونديال 2034.

وكان الفيفا قد قررالأربعاء الماضي، منح إسبانيا والبرتغال والمغرب حق استضافة مونديال 2030، على أن تستضيف دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أول 3 مباريات فقط.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر قريب من دائرة صنع القرار فأن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ليست أمرًا مرجحًا، لكنه اتفاق قد تم بالفعل، الأمر محسوم بنسبة 100%.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "إن السعودية ستحصل على أغلب أصوات قارة آسيا البالغ عددها 47 صوتًا وجميع أصوات إفريقيا الـ54، حال دخلت في منافسة مع أستراليا على استضافة المونديال".