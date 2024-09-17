موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، مباراة ريال مدريد وشتوتجارت الألماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وشتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.