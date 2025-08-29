نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الشباب لخوض مواجهة قوية أمام الخليج، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستقبل ملعب نادي الشباب، المواجهة القوية بين شيخ الأندية السعودية والخليج، ضمن فعاليات الجولة الأولي من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مواجهة الشباب ضد الخليج في دوري روشن

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الشباب والخليج في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات thmanyah السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 3.