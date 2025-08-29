الرياض - كتبت رنا صلاح - يفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 2025 للشباب، بمواجهة قوية أمام منتخب عمان، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الجمعة بمدينة أبها السعودية، وتأتي هذه المشاركة المصرية لتعزز من الحضور العربي في البطولة بعد دعوة الفراعنة الصغار عقب انسحاب الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد عمان في كأس الخليج للشباب 2025؟

يخوض منتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفني أحمد الكأس منافسات البطولة لأول مرة، حيث يمثل جيل مواليد 2008.

وتأتي المشاركة المصرية لتعويض غياب المنتخب الإماراتي، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة قوية لاكتساب خبرات جديدة عبر الاحتكاك بالمنتخبات الخليجية.

نظام البطولة والمجموعات

تضم بطولة كأس الخليج العربي للشباب 8 منتخبات وزعت على مجموعتين:

المجموعة الأولى: السعودية، قطر، الكويت، اليمن.

المجموعة الثانية: مصر، عمان، العراق، البحرين.

وتقام المباريات على ملعبي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية واستاد ضمك خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

موعد مباراة مصر وعمان

تقام مباراة منتخب مصر ضد عمان اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

القنوات الناقلة للقاء

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شاشة قناة الرياضية السعودية، إضافة إلى قناة عمان الرياضية، لتتيح لجماهير المنتخبين متابعة اللقاء الأول لهما في البطولة.