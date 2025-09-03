عمان ـ أ.ف.ب: بعد ثلاثة أشهر من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يستهل منتخب الأردن استعداداته بمواجهة ودية مع مضيفه الروسي على ملعب سبارتاك موسكو اليوم الخميس. وتُعتبر هذه المواجهة وهي الأولى تاريخيا بين المنتخبين، اختبارا صعبا لمنتخب «النشامى» تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي الساعي لإكساب اللاعبين فرصة الاحتكاك والتنافس مع منتخبات عالمية، ومنحهم الثقة والانسجام، وصولا للاستقرار الفني والتشكيلة الأساسية للفريق. وتأتي مواجهة روسيا ومن بعدها العودة إلى العاصمة عمان لمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان في 9 سبتمبر الجاري، في ختام التجمع الأول، محطة مهمة لوصيف بطل آسيا، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025» المُقررة من 1 إلى 18 ديسمبر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء ودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.