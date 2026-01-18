دوت الخليج -

إنتر يواصل التحليق في قمة الكالتشيو

ابتعد إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه أودينيزي 1 -صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من "الكالتشيو". إنتر يواصل التحليق في قمة الكالتشيوابتعد إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه أودينيزي 1 -صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من "الكالتشيو". ويدين إنتر بالفضل في هذا الفوز لهدافه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 20. الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 49 نقطة في الصدارة من 21 مباراة متفوقا بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي خاض 20 مباراة، وتوقف رصيد أودينيزي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

