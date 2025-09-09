نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يغادر معسكر الفراعنة ويبدأ التأهيل في بيراميدز بعد إصابة ودية تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز معسكر منتخب مصر الثاني المقام بمدينة الإسماعيلية دون المشاركة في مباراة تونس الودية الثانية، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أحمد سامي يغادر معسكر الفراعنة ويبدأ التأهيل في بيراميدز بعد إصابة ودية تونس

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن سامي تعرض لإصابة خلال ودية تونس الأولى وعاد لنادي بيراميدز ليخضع للعلاج والتأهيل في النادي.

الطبيب أوضح أن سامي يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وبدأ برنامجه التأهيلي بالفعل على أن يخضع لأشعة خلال ساعات، لتجهيزه للعودة مرة أخرى في تدريبات الفريق ومبارياته المقبلة.