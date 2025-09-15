نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع خطة محكمة لضم نجم ليفربول في الصيف المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي ريال مدريد خطواته بوضوح من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معتبرًا أنه القطعة الناقصة في قلب الدفاع، خصوصًا في ظل إمكانية رحيل كل من ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر مع نهاية عقودهما في 30 يونيو 2026.

ورغم رفض ليفربول الدخول في مفاوضات هذا الصيف، مفضلًا محاولة تجديد عقد لاعبه، فإن كوناتي ظل ثابتًا على موقفه، معلنًا رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد.

ليفربول يتحرك لتعويضه

وبحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، فإن إدارة "الريدز" بدأت التحرك بالفعل نحو البديل، حيث اقتربت بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإنجليزي مارك غيهي لاعب كريستال بالاس، والذي ينتهي عقده أيضًا في يونيو 2026. ومن المنتظر أن ينضم إلى ليفربول في صفقة انتقال حر.

وبذلك، يسلك الفريقان طريقًا متوازية: كوناتي إلى مدريد وغيهي إلى أنفيلد، وكلاهما بصفقة مجانية، في صيف 2026.

استراتيجية مدريد المعتادة

ريال مدريد اعتاد خلال السنوات الأخيرة على اقتناص الصفقات المجانية الكبرى، حيث سبق أن ضم لاعبين من العيار الثقيل مثل ألابا، روديغر، وكيليان مبابي بالطريقة ذاتها.

الخطة واضحة: الانتظار حتى 1 يناير 2026 لبدء المفاوضات الرسمية مع كوناتي، مع مطالبته بالتمسك بموقفه وعدم التجديد. عندها، سيعمل النادي على توقيع اتفاق مبدئي معه يضمن انتقاله إلى "سانتياغو برنابيو"، على أن يُعلن الأمر رسميًا فقط بعد انتهاء الموسم مع ليفربول.