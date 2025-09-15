نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو ريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتضنت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الاثنين، اجتماعات الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

وشهدت الانتخابات إعادة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتمت تزكيته ليصبح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

وأعيد انتخاب أبو ريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد يحيى من موريتانيا، والدكتور معتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

وبهذه المناسبة، رحب الدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بأعضاء الاتحادات العربية معربًا عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من قيادة المملكة انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيده الله بدعم الرياضة العربية وتفعيل أنشطتها وبرامجها.

وأوضح الدكتور رجاءالله السلمي أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.