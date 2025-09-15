نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببنى سويف وبمشاركة 180 لاعبًا ولاعبة من 6 محافظات: افتتاح منافسات النسخة 3 من بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اُفتتحت منافسات النسخة الثالثة من بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة، والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد المصري للسباحة، ويستضيفها حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، ويشارك فيها 180 لاعبًا ولاعبة من 6 محافظات، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف " نائبًا عن المحافظ"، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور أحمد مختار مدير إدارة أنشطة مراكز الشباب، الدكتور عاطف صلاح مدير إدارة أنشطة الهيئات والدكتور شريف نور مدير إدارة الهيئات والدكتور خالد يسري مدير المكتب الفني للإدارة المركزية وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب وأحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب ومحمد هارون منسق الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتى كلوب وأهالي وذوي اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.



ونقل "جبر" تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة،ومشيرا إلى توجيهات المحافظ لمسؤولي قطاع الشباب والرياضة والجهات الشريكة بتقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية اللازمة لإنجاح البطولة، متمنيا للفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وتضمنت فعاليات افتتاح البطولة، البداية بالسلام الوطني واستعراض الفرق المشاركة، وكلمات لقيادات الاتحاد والشباب والرياضة بجانب تكريم بعض اللاعبين من السباحين وتم تقليدهم ميداليات الفوز في المسابقة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.