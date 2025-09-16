نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة صحية لمريم عمر.. لاعبة الزمالك ومنتخب اليد تتعرض لجلطة بالمعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مريم عمر لاعبة الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، أنها تتواجد حاليًا داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لجلطة بالمعده.

وأكد مريم عمر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن حالتها مستقره، وخضعت اليوم للأشعة والفحوصات الطبية، وفي انتظار النتائج لمعرفة البرنامج العلاجي.

وأشارت لاعبة الزمالك ومنتخب مصر، إلى أن اكتشاف الإصابة التي تعرضت لها بالمعدة، تم اكتشافها أثناء عمل الفحوصات والقياسات الطبية داخل معسكر منتخب مصر، وعلى الفور تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأختتمت مريم عمر تصريحاتها قائلة، "سأكون تحت الملاحظة لمدة يومين حتي يتم الاطمئنان على حالتي".