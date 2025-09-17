نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. قره باغ يقلب الطاولة على بنفيكا بثلاثية في عقر دارهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كبح فريق قره باغ ممثل دولة أذربيجان ببطولة دوري أبطال أوروبا جماح نسر فريق بنفيكا البرتغالي، بعد الفوز عليهم في عقر دارهم بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية.

بدأت المباراة سريعة وهجومية منذ الدقائق الأولى، حيث بادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة في الدقيقة '6، عن طريق اللاعب إنزو بارينشيا.

وتمكن المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس من تسجيل هدف المباراة الثاني لصالح فريق بنفيكا مع الدقيقة '16.

ظن الجميع أن المباراة ستكون من طرف واحد، خاصة بعد تسجيل فريق بنفيكا هدفين في الربع ساعة الأولى من أحداث المباراة، كما أن عامل الأرض والجمهور سيؤثر على مجريات المباراة.

استفاق الفريق الأذربيجاني عند الدقيقة '30، ونجح اللاعب لياندرو أندرادي في تقليص النتيجة، مسجلا الهدف الأول للضيوف في المباراة.

وانتهت أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق بنفيكا البرتغالي على نظيره قره باغ بهدفين مقابل هدف.

بدأ شوط المباراة الثاني مشتعلا منذ الثواني الأولى وحتى نهاية المباراة، حيث تمكن اللاعب كاميلو ماركيز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة '48، من بداية شوط المباراة الثاني.

كثف فريق بنفيكا البرتغالي محاولاته الهجومية على مرمى فريق قره باغ، ولكن لم ينجحوا في العودة إلى المباراة من جديد.

وجاءت الرياح عكس سير نسر فريق بنفيكا البرتغالي، حيث أطلق اللاعب أوليكسي كاشتشوك الضربة القاضية على مرمى فريق بنفيكا في الدقيقة '86، مسجلا هدف قره باغ الثالث.

وبهذه النتيجة، عاد فريق قره باغ الأذربيجاني من الأراضي البرتغالية بثلاث نقاط ثمينة، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.