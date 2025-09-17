نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف عكسي.. توتنهام يفتتح دوري أبطال أوروبا بالفوز على فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجارية، بفوز على ضيفه فريق فياريال الإسباني بهدف نظيف.

انطلقت صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وجاءت المباراة مثيرة منذ الدقائق الأولى.

تمكن لاعبو فريق توتنهام هوتسبير من إحراز هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة الرابعة من أحداث شوط المباراة الأول عند طريق الحارس لويز جونيور بالخطأ في مرماه.

جاءت تفاصيل الهدف بقطع الكرة في منتصف ملعب فريق توتنهام، ووصلت الكرة في الجانب الأيمن لصالح اللاعب السويدي لوكاس بيرغفال، ليمرر الكرة عرضية أرضية ليخطىء في تقديرها الحارس لويز جونيور.

كانت هناك أكثر من حالة تحكيمية جدلية وبالأخص في شوط المباراة الأول في منطقة جزاء فياريال سواء بتدخل المدافع سانتياغو مورينيو على ريتشارليسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير أو بوجود لمسة يد على سانتياغو.

حاول لاعبو فريق فياريال الإسباني العودة في المباراة ولكن لم يتمكنوا من تعديل النتيجة أمام فريق توتنهام.

وبهذه النتيجة، حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره النرويجي فريق بودو/ غليمت، وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.