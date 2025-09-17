نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا على نظيره الدحيل القطري في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم، ضمن فعاليات الجولة الأفتتاحية من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

تمكن الجزائري عادل بولبينة من تسجيل هدف التقدم لصالح النادٍ الفطري في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من يوسف سابالي.

ثم عادل الأوروجوياني داروين نونيز النتيجة لصالح الهلال في الدقيقة 57، من صناعة حمد اليامي.

وفي الدقيقة 67، سجل الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف الفوز بالمباراة لصالح الفريق السعودي.

مواجهة الهلال القادمة

يستعد الهلال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أهلي جدة يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.