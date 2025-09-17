نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة دراماتيكية و8 أهداف.. يوفنتوس يتعادل أمام بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، مع نظيره يوفنتوس الإيطالي إيجابيا، بأربعة أهداف لكل منهم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث مباراة يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات على المرمى من جانب الفريقين، ولكن دون خطورة حقيقية

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل كريم أديمي الهدف الأول لصالح بروسيا دورتموند، في مرمى يوفنتوس عند الدقيقة 54، بأسيست من جيراسي.

ثم أدرك كينان يلدز لاعب يوفنتوس هدف التعادل في شباك بروسيا دورتموند، عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني بعد تمريرة من ماريو.

ونجح فيليكس نميتشا مهاجم بروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتمريرة من كريم أديمي.

وأحرز دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في شباك بروسيا دورتموند، في الدقيقة 67.

ثم سجل يان كوتو الهدف الثالث لصالح بوروسيا دورتموند، في الدقيقة 74 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

وتمكن رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند من تسجيل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 86.

وسجل من جديد دوسان فلاهوفيتش الهدف الثالث لصالح يوفنتوس، في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من زميله كالولو.

وتعادل لويد كيلي لاعب فريق يوفنتوس لفريقه في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية سكنت شباك بوروسيا دورتموند.