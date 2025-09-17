نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعشرة لاعبين.. ريال مدريد يفتتح مشواره الأوروبي بثنائية مبابي في شباك مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره مارسيليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

سدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 2 تسديدة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7، بعد تسديدة قوية من فرانكو ماستانتونو من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن تيموتي وياه من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مارسيليا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من أردا جولر ليتابعها جرينوود ويتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم مررها إلى وياه الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ورفضت العارضة أن تعلن عن الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل داني كارفخال لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 72.

واستطاع كيليان مبابي أن يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.