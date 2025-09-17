نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز أمام نظيره مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

افتتح تيموتي وياه أول أهداف اللقاء لصالح مارسيليا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من أردا جولر ليتابعها جرينوود ويتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم مررها إلى وياه الذي استقبلها بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل كيليان مبابي لصالح ريال مدريد في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.