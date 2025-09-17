نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بأربعة أهداف لكل منهم في افتتاح مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بموسمه الجديد.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

افتتح التسجيل كريم أديمي لصالح بروسيا دورتموند، في مرمى يوفنتوس في الدقيقة 54، بأسيست من جيراسي.

وتعادل كينان يلدز لاعب يوفنتوس في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بعد تمريرة من ماريو.

ثم سجل فيليكس نميتشا مهاجم بروسيا دورتموند الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتمريرة من كريم أديمي.

وتمكن دوسان فلاهوفيتش من تسجيل الهدف الثاني في شباك بروسيا دورتموند، في الدقيقة 67.

وأحرز يان كوتو الهدف الثالث لصالح بوروسيا دورتموند، في الدقيقة 74 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

ونجح رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 86.

وسجل دوسان فلاهوفيتش الهدف الثالث لصالح يوفنتوس، في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من زميله كالولو.

وفي الثواني الأخيرة، أحرز لويد كيلي لاعب فريق يوفنتوس هدف التعادل في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة قوية سكنت شباك بوروسيا دورتموند.