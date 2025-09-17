نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يعود بفوز ثمين من ميدان أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة آرسنال الإنجليزي وأتلتيك بلباو الإسباني بفوز الجانرز بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال أوروبا برصيد 3 نقاط بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز السادس والثلاثين في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال أوروبا بلا رصيد من النقاط.

جاء الشوط الأول متعادلا ومتكافئا ومتواضعا من كلا الجانبين، حيث شن الفريقان بعض الهجمات على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو آرسنال على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 72 من توقيع مارتينيلي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في منتصف مرمى أتلتيك بلباو.

في الدقيقة 87، صنع مارتينيلي تمريرة سحرية لزميله تروسارد الذي سدد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في مرمى أتلتيك بلباو ويعلن عن الهدف الثاني للجانرز لينتهي اللقاء بفوز آرسنال على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.