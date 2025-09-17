نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل حمزه علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إسلام الشحات، وكيل الحارس الشاب حمزة علاء، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن موكله فسخ عقده مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي بالتراضي، بسبب أزمة تتعلق باستخراج تصريح العمل.

وأوضح الشحات أن لوائح القيد الخاصة باللاعبين غير الأوروبيين في البرتغال شهدت تغييرات قبل انطلاق الموسم الحالي، وهو ما جعل إجراءات قيد حمزة علاء أكثر تعقيدًا.

وأضاف: "قمنا بمحاولات عديدة لاستخراج تصريح العمل، وسافرنا إلى القاهرة وعدنا إلى البرتغال لإنهاء كافة الأوراق، لكن العملية احتاجت وقتًا طويلًا".

وأكد أن الحارس الشاب فضّل فسخ العقد للبحث عن فرصة جديدة، رغم أن تصريح العمل الخاص به قد يصدر خلال عشرة أيام تقريبًا.

وقال الشحات: "حمزة فضل أن يبدأ تجربة جديدة بدلًا من الانتظار، خاصة مع وجود عدة عروض أمامه".

وأشار وكيله إلى أن مدافع مصر الشاب عمر فايد يعاني من نفس المشكلة في البرتغال، لكن تصريح العمل الخاص به قد يصدر خلال أيام قليلة.

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن حمزة علاء يمتلك عدة عروض من أندية خليجية ومصرية، بالإضافة إلى احتمالية وصول عرض أوروبي خلال الأيام المقبلة.