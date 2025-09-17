نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أنجولا: مواجهة منتخب مصر الأصعب في أمم إفريقيا.. وسنتأهل كأول مجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا عن مواجهة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وقال جونسالفيس مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مواجهة منتخب بحجم مصر دائما صعبة وهو يمتلك لاعبين على اعلى مستوى.

واضاف: نحن ايضًا منتخب. رائع ونلعب من اجل الفوز في كل المباريات ونحاول بكل الطرق ان نكون من اوائل المجموعة.

وتابع: ومواجهة مصر الاصعب في المجموعة المجموعة، ولكن هي مجموعة متوازنة وقوية ومن الصعب التكهن بالمتأهلين.

وواصل: لكن علينا ان نلعب بتركيز من اجل التأهل من اوائل المجموعة وقادرين على ذلك.