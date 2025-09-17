نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أنجولا: أسباب نفسية وراء استبعاد شيكوبانزا من معسكر المنتخب الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن أسباب استبعاد شيكوبانزا لاعب الزمالك من معسكر المنتخب الأخير.

وقال جونسالفيس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: شيكوبانزا لاعب مهم بالنسبة لنا ويلعب في واحد من اكبر الأندية بحجم الزمالك وهو اضافة لنا.

واضاف: اما عن استبعاد شيكوبانزا من المعسكر الاخير، هناك اعتبارات بدنية واستبعاده نفسيا ومن ضمن اهتماماتنا دائما.

وتابع: وتواجده يضيف لنا والحقيقة أن الظروف الخاصة باللاعب وراء استبعاده في المعسكر الاخير.

وواصل:: شيكوبانزا لا بد أن يتحدث بشأن لعبه من عدمه وهو قادر على افادة المنتخب ووارد ان يكون لديه مشاكل نفسيه أو بدنية خاصة باللاعب.

واختتم: شيكوبانزا سيظل ضمن اهتماماتنا دائما وعلاقتي به مميزة وهو يلعب في نادي كبير بحجم الزمالك