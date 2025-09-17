نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: غرابة لن يترشح لرئاسة نادي إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي، أن محمد غرابة لن يترشح لرئاسة نادي انبي في الانتخابات التي ستقام غدا

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: معلومتي ان محمد غرابة لم يترشح لرئاسة نادي انبي في الانتخابات المقبلة على الرغم من ترديد اسمه الساعات الماضية

واضاف: كثرة النجوم اضرت بالأهلي وكان يجب على الزمالك بيع احمد زيزو وانتقال زيزو إلى الاهلي زاد من ضغوط اللاعب

وتابع: لا انتمي للأهلي أو الزمالك ومفيش حد بيفهم في الاستثمار هيمنع التعامل مع اي من الاهلي أو الزمالك