نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. كاف يحدد موعد ومكان مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

رسميا.. كاف يحدد موعد ومكان مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد ومكان السوبر الإفريقي الذي يجمع بين نادي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

وتلقى نادي بيراميدز، إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، منذ قليل بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلعب بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز - نهضة بركان

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يلتقي نادي بيراميدز المصري حامل لقب دوري الأبطال مع نظيره نهضة بركان المغربي حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة السوبر الإفريقي، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأخطر كاف، نادي بيراميدز باستضافة المباراة بصفه بطل دوري الأبطال، وتم تحدد يوم 18 أكتوبر المقبل موعدًا للمباراة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

دوري أبطال إفريقيا

وفاز بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على نادي صنداونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين.

فيما فاز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

وكان نادي بيراميدز قد نجح في الفوز على نادي أوكلاند سيتي في الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي يوم الأحد الماضي بثلاثية نظيفة ليتأهل لمواجهة فريق الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاثة.