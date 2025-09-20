نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في رحلة جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جدة من أجل مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

قائمة بيراميدز في رحلة جدة

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي



وتغادر مساء اليوم، بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي، حيث اختتم الفريق تدريباته اليوم في القاهرة قبل السفر إلى جدة التي يصلها مساء استعدادا لخوض المباراة الهامة.

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الاثنين بملعب المباراة.