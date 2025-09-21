الرياضة

ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ ".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد ياسر ريان نجم الاهلي السابق، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الاهلي جانبه الصواب في تصريحاته الأخيرة

ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسام غالي لن يكون له دور مع الاهلي في الفترة المقبلة وسيد عبد الحفيظ سيحل مكانه في قائمة الخطيب وحسام غالي استعجل في تصريحاته الأخيرة
واضاف: ألوم على حسام غالي بسبب تصريحاته، ومثل هذه التصريحات تقام في الغرف المغلقة وهذا ما اعتدنا عليه من مبادئ النادي الأهلي 
وتابع ياسر ريان: حسام غالي خانه التوفيق في تصريحاته الأخيرة ولن يكون له دور في الاهلي في الفترة المقبلة
وواصل: الأهلي لا يقف على زيزو أو امام عاشور وغيابهم غير مؤثر امام الزمالك وبيزيرا لم يصنع الفارق للزمالك امام الاهلي وسيف الجزيري افضل من الدباغ في هجوم الزمالك
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا