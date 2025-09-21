نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: الخطيب لم يحسم ترشحه للأهلي بعد.. والفريق يحتاج لتدعيم دفاعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق، أن قرار محمود الخطيب بالترشح في انتخابات الأهلي المقبلة لم يحسم بشكل نهائي، لكنه يسعى لترتيب الأمور للمرحلة المقبلة، سواء خاض الانتخابات أو أصر على موقفه، وهو دائما يسعى لأن تكون الأمور جيدة في الانتخابات المقبلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: خلال الأسبوع الجاري سوف يتم حسم كافة الملفات الخاصة بشأن الانتخابات المقبلة، كما سيتم حسم ملف وجود سيد عبدالحفيظ، لن يتم الحديث في أي شئ إلا بعد القرار الرسمي، لكن الاجتماع بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ هو جزء من ترتيب الأمور.

وأضاف: احساس لاعبي الأهلي بالمسئولية وأن يقاتلوا داخل الملعب هو الأمر الذي يظهر الجانب الفني، ولكن الفريق كان جيدًا في الشوط الأول، لكن الأمور تغيرت الشوط الثاني ولم تكن الحالة الدفاعية جيدة على الاطلاق.

وواصل: الأهلي اهتم بدعم الجزء الهجومي في الميركاتو الصيفي الماضي، والفريق يحتاج للتدعيم في مركز الظهير الأيسر بالإضافة لمدافع آخر في ظل كثرة اصابات اشرف داري.

وتابع: الأهلي أخطأ في ملف تمديد العقود، وترضية بعض اللاعبين، هذا الجزء أصبح يمثل مشكلة، خصوصا في ظل مطالبات بعض اللاعبين بتعديل عقودهم.

وأتم: مستغرب جدًا من مطالبات لاعبين لديها عقود ممتدة بالحصول على ترضيات مالية وتعديل عقودها، الأفضل وضع مكافآت وحوافز ترتبط بأداء اللاعب فقط داخل المستطيل الأخضر.