Al-Ittihad vs Al-Wahda.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة اليوم ومعلق المباراة في كأس خادم الحرمين

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستضيف استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية اليوم مواجهة مرتقبة بين الاتحاد والوحدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2025-2026، يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد المتأهل إلى الدور التالي من البطولة. وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل اللقاء.

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي الاتحاد ونظيرة نادي الوحدة على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الاتحاد ونظيرة نادي الوحدة، على شبكة قنوات ثمانية الرياضية، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف راشد الدوسري.

تشكيل نادي الاتحاد المتوقع اليوم

جاء تشكيل نادي الاتحاد المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي الوحدة في اللقاء المرتقب، على النحو التالي.