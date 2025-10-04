الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من السمنة وتراكم الدهون، لذلك يبحثون عن حلول طبيعية وآمنة تساعد على فقدان الوزن دون اللجوء إلى أنظمة قاسية أو أدوية لها آثار جانبية، ويهتم الكثيرون بمعرفة الوصفات التي تساعد على تنشيط عملية الحرق وتفتيت الدهون، ويمكنك تحضير المشروب السحري الذي يجمع بين مكونات طبيعية فعالة كشفت بعض الدراسات بأنها تساعد على دعم خسارة الوزن، وذلك وفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا».

هتتفاجأ بالنتيجة.. مشروب سحري للتخلص من الوزن الزائد بسرعة

مشروب سحري للتخلص من الوزن الزائد

وإليكم مكونات هذا المشروب السحري وطريقة تحضيره خطوة بخطوة:

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون (أو شريحة طازجة) لأنه يساهم في تعزيز الشعور بالشبع ويساعد على الهضم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة التي تنظم مستويات السكر في الدم، وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

ملعقة صغيرة من خل التفاح لتحسين عملية الهضم كما أنه يقلل من تخزين الدهون.

ملعقة من عصير الليمون الطازج، وذلك لأنه غني بفيتامين C، ويساهم في تنظيف الجهاز الهضمي وتحفيز الكبد لحرق الدهون.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من العسل اختياري للتحلية، حيث يمنح طاقة دون رفع السكر بسرعة، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات جيدًا في كوب الماء الدافئ إلى أن تذوب.

اشربه يوميًا على معدة فارغة صباحًا، قبل الإفطار بنحو 20 دقيقة.

نصائح للتخلص من الوزن الزائد