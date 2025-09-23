نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الوحدة بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، سيميتش، ميتاي، فقيهي.

خط الوسط: فيصل، الناشري، دومبيا.

خط الهجوم: روجير، العبود، الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والوحدة

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.