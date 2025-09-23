نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يزيد الغموض حول مستقبله مع إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لمشاهدة مباراة كرة قدم، يوم الجمعة الماضي، دون أن يتطرق إلى مستقبله مع ناديه إنتر ميامي الأميركي.

وذهب ميسي الذي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي حتى موسم 2026 على الأقل، وربما بعد ذلك، لمشاهدة النهائيات العالمية لبطولة كرة القدم الفردية التي ساهم في تنظيمها، والتي ترعاها شركة مشروبات شارك في تأسيسها.

وجاء ظهور ميسي في ذلك الحدث بعد أيام من الكشف بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصل له مع إنتر ميامي، والذي يتم العمل عليه منذ عدة أشهر، والذي سيبقيه مع النادي لحين افتتاح ملعبه الجديد بالقرب من مطار ميامي الدولي العام المقبل.

وتابع ميسي الدور قبل النهائي لمنافسات الرجال والسيدات، ثم نهائي البطولة، واستقبل الفائزين على منصة التتويج، كما وقع على التذكارات للجماهير، حتى التقط صورة سيلفي جماعية مع جميع الحضور في النهاية، لكن دون أن يصدر أي تلميح من فريق عمله بشأن عقده الجديد مع إنتر ميامي، كما لم يُدلِ بأي تصريحات للصحافيين.

وتحدث ميسي مع فريقه خلف الكواليس بشأن البطولة، قبل إرسال المقابلة التي أجراها إلى وسائل الإعلام لاحقًا.

وقال ميسي: «من الرائع حقًا مشاهدة فرصة توفير منصة للعب الفردي».

وبشأن العقد الجديد لميسي قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، إنه ما زال يشعر بالتفاؤل.

